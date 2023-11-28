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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Антверпен
Шахтер - Антверпен: обзор матча 28 ноября 2023
Шахтер
28.11.2023, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
1 : 0
Завершен
Антверпен
12'
Н. Матвиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Антверпен
Желтая карточка
Д. Ризнык
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
А. Муджа
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
Д. Сикан
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
А. Муджа
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Крыськив
89'
Желтая карточка
Г. Гочолеишвили
83'
73'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
А. Юсуф
46'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Д. Керк
45'
+1
Желтая карточка
Д. Керк
30'
Желтая карточка
С. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
Н. Матвиенко
Пас отдал
А. Зубков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
(К)
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
9
Джирано Керк
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
7
Алексей Кащук
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Антверпен
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
46
Милан Смитс
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
12
Гочолеишвили
27
Степаненко
8
Крыськив
11
Невертон
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
4-2-3-1
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
5
Вейндал
48
Вермерен
80
Юсуф
7
Муджа
9
Керк
7
Баликвиша
14
Янссен
14
Сикан
44
Ракицкий
44
Ракицкий
14
Сикан
8
Крыськив
19
Келси
19
Келси
8
Крыськив
9
Керк
21
Эджуке
21
Эджуке
9
Керк
80
Юсуф
9
Иленихена
9
Иленихена
80
Юсуф
Остались в запасе
Шахтер
Антверпен
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Остались в запасе
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Шахтер - Антверпен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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