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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лацио - Селтик
Лацио - Селтик: обзор матча 28 ноября 2023
Лацио
28.11.2023, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
2 : 0
Завершен
Селтик
82'
Ч. Иммобиле
85'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Селтик
Желтая карточка
Патрик
90'
+3
Желтая карточка
Педро
89'
86'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Х. Ян
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Г. Исаксен
85'
Замена
Д. Камада
️️️️
Л. Альберто
84'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
82'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Н. Ровелла
79'
78'
Желтая карточка
Х. Ян
71'
Желтая карточка
М. О'Райли
69'
Замена
Х. О
️️️️
П. Бернарду
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
61'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
В. Кастелланос
61'
61'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Д. Форрест
Желтая карточка
Н. Ровелла
50'
35'
Желтая карточка
А. Джонстон
27'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Луис Альберто
(К)
АП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лацио
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
43
Джо Моррисон
ВР
3
Митчел Фрейм
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
34
Хила
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
7
Андерсон
18
Альберто
11
Кастелланос
4-3-3
1
Харт
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
32
Тэйлор
42
МакГрегор
8
Бернарду
33
О'Райли
13
Ян
49
Форрест
7
Фурухаси
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
18
Альберто
18
Камада
18
Камада
18
Альберто
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
11
Кастелланос
9
Иммобиле
9
Иммобиле
11
Кастелланос
13
Ян
14
Тернбулл
14
Тернбулл
13
Ян
49
Форрест
10
Джонстон
10
Джонстон
49
Форрест
8
Бернарду
9
О
9
О
8
Бернарду
Остались в запасе
Лацио
Селтик
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
Главный тренер
Маурицио Сарри
19
Скотт Бэйн
ВР
43
Джо Моррисон
ВР
3
Митчел Фрейм
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
43
Джо Моррисон
ВР
3
Митчел Фрейм
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Лацио - Селтик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Олимпико
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