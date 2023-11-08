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    • Лига чемпионов. «Милан» победил «ПСЖ» (2:1), «Порту» сильнее «Антверпена» (2:0)

    Лига чемпионов. «Милан» победил «ПСЖ» (2:1), «Порту» сильнее «Антверпена» (2:0)

    «Милан» и «Порту» выиграли в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Итальянцы одержали домашнюю победу над «ПСЖ» со счетом 2:1.

    Португальцы на своем поле одолели бельгийский «Антверпен» – 2:0.

    Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

    Милан (Италия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Шкриньяр, 9; 1:1 – Леау, 12; 2:1 – Жиру, 50.

    Лига чемпионов. Группа Н. 4-й тур

    Порту (Португалия) – Антверпен (Бельгия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эванилсон, 32; 2:0 – Пепе, 90+1.

    Удаление: нет – Эккеленкамп, 50.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 00:58
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