Лига чемпионов. «Милан» победил «ПСЖ» (2:1), «Порту» сильнее «Антверпена» (2:0)

«Милан» и «Порту» выиграли в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Итальянцы одержали домашнюю победу над «ПСЖ» со счетом 2:1.
Португальцы на своем поле одолели бельгийский «Антверпен» – 2:0.
Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
Милан (Италия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Шкриньяр, 9; 1:1 – Леау, 12; 2:1 – Жиру, 50.
Лига чемпионов. Группа Н. 4-й тур
Порту (Португалия) – Антверпен (Бельгия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Эванилсон, 32; 2:0 – Пепе, 90+1.
Удаление: нет – Эккеленкамп, 50.
Источник: «Бомбардир»