Названы клубы, в которые может перейти Онугха

«Майнц», ещe один клуб из Бундеслиги и «Антверпен» интересуются российским нападающим «Вайле» Германом Онугхой. По данным «Чемпионата», все три клуба ведут диалог со стороной нападающего и могут сделать предложение в ближайшее время.

При этом 28-летний футболист отказался от перехода в турецкий «Ризеспор».