Названы клубы, в которые может перейти Онугха

«Майнц», ещe один клуб из Бундеслиги и «Антверпен» интересуются российским нападающим «Вайле» Германом Онугхой. По данным «Чемпионата», все три клуба ведут диалог со стороной нападающего и могут сделать предложение в ближайшее время.
При этом 28-летний футболист отказался от перехода в турецкий «Ризеспор».
- Онугха включен в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября.
- Он выступает за датский «Вайле» с лета 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
- По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,7 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»