УЕФА экстренно убрал главу российских судей с назначения на матч «Шахтера» в ЛЧ

***** УЕФа вообще эту провокацию с назначением устроили, было же и так понятно что дай-дай-копателичерногоморя вой устроят
Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич не работал на матче Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Шахтером» (2:3).
Изначально 50-летний серб был назначен инспектором матча.
«Что и следовало ожидать. УЕФА в экстренном порядке убрал Милорада Мажича с назначения на игру «Шахтера».
По моим данным, федерация футбола Украины и футбольный клуб «Шахтер» потребовали от УЕФА произвести замену.
Насколько я знаю, Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, и по пути ему сообщили о замене.
Вместо него из Нидерландов срочно приехал Jan Willem Wegereef», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».