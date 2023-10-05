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    • УЕФА экстренно убрал главу российских судей с назначения на матч «Шахтера» в ЛЧ

    УЕФА экстренно убрал главу российских судей с назначения на матч «Шахтера» в ЛЧ

    Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич не работал на матче Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Шахтером» (2:3).

    Изначально 50-летний серб был назначен инспектором матча.

    «Что и следовало ожидать. УЕФА в экстренном порядке убрал Милорада Мажича с назначения на игру «Шахтера».

    По моим данным, федерация футбола Украины и футбольный клуб «Шахтер» потребовали от УЕФА произвести замену.

    Насколько я знаю, Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, и по пути ему сообщили о замене.

    Вместо него из Нидерландов срочно приехал Jan Willem Wegereef», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    05.10.2023 18:02
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +592

      odessakmv 4 часа назад

      ***** УЕФа вообще эту провокацию с назначением устроили, было же и так понятно что дай-дай-копателичерногоморя вой устроят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11867

      alp 17 часов назад

      зассали сволочи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      ramblernasheveverything 21 час назад

      федерация футбола Украины и футбольный клуб «Шахтер» потребовали от УЕФА произвести замену=====
      А у РФС требоволка под санкциями.Только упрашивают УЕФА.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4905

      Oldtrafford83 > ramblernasheveverything 9 часов назад

      михалыч ты опять член из своего рта вытащил?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13347

      Вомбат 21 час назад

      Всю жизнь Мажич засуживал российские команды, а теперь его снимают из-за того, что в России ему платят зарплату. А то, что он разваливает футбольное судейство в России, да еще и за российские деньги, это им неважно. Вот они, ***** евростандарты!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13347

      Вомбат > Вомбат 21 час назад

      Почему слово "*****" дано звездочками?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13347

      Вомбат > Вомбат 21 час назад

      Дошло! Д.в.о.й.н.ы.е стандарты не проходят из-за того, что содержат буквы, как в слове в.о.й.н.ы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop > Вомбат 19 часов назад

      вот такой идиотизм! говорящие головы по тв херню несут по всем аналам, а за правильное слово тюрьма!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11908

      ivany4 22 часа назад

      Хотелось бы спросить у руководителей РФС - вы до сих пор уверены в "дружеских" подходах ФИФА и УЕФА к нашей стране?
      Вы уверены, что собрав сборную 17 летних пацанов, даже при подписания "отказа от своей страны", перед первым же матчем, неред ними не захлопнух дверь на турнир??

      4
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    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 22 часа назад

      В УЕФе такие же остолопы, как в РФС.

      3
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