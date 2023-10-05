УЕФА экстренно убрал главу российских судей с назначения на матч «Шахтера» в ЛЧ

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич не работал на матче Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Шахтером» (2:3).

Изначально 50-летний серб был назначен инспектором матча.

«Что и следовало ожидать. УЕФА в экстренном порядке убрал Милорада Мажича с назначения на игру «Шахтера».

По моим данным, федерация футбола Украины и футбольный клуб «Шахтер» потребовали от УЕФА произвести замену.

Насколько я знаю, Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, и по пути ему сообщили о замене.

Вместо него из Нидерландов срочно приехал Jan Willem Wegereef», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».