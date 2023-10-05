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  • УЕФА экстренно убрал главу российских судей с назначения на матч «Шахтера» в ЛЧ

УЕФА экстренно убрал главу российских судей с назначения на матч «Шахтера» в ЛЧ

5 октября 2023, 18:02
8

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич не работал на матче Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Шахтером» (2:3).

Изначально 50-летний серб был назначен инспектором матча.

«Что и следовало ожидать. УЕФА в экстренном порядке убрал Милорада Мажича с назначения на игру «Шахтера».

По моим данным, федерация футбола Украины и футбольный клуб «Шахтер» потребовали от УЕФА произвести замену.

Насколько я знаю, Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, и по пути ему сообщили о замене.

Вместо него из Нидерландов срочно приехал Jan Willem Wegereef», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Лига чемпионов Шахтер Антверпен Мажич Милорад
Комментарии (8)
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NewLife
1696519138
В УЕФе такие же остолопы, как в РФС.
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ivany4
1696522091
Хотелось бы спросить у руководителей РФС - вы до сих пор уверены в "дружеских" подходах ФИФА и УЕФА к нашей стране? Вы уверены, что собрав сборную 17 летних пацанов, даже при подписания "отказа от своей страны", перед первым же матчем, неред ними не захлопнух дверь на турнир??
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Вомбат
1696523199
Всю жизнь Мажич засуживал российские команды, а теперь его снимают из-за того, что в России ему платят зарплату. А то, что он разваливает футбольное судейство в России, да еще и за российские деньги, это им неважно. Вот они, ***** евростандарты!
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alp
1696538319
зассали сволочи
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odessakmv
1696585927
***** УЕФа вообще эту провокацию с назначением устроили, было же и так понятно что дай-дай-копателичерногоморя вой устроят
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