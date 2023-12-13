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    • «Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023

    «Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Антверпен» против «Барселоны», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Антверпен»: Бутес, Де Лат, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Керк, Баликвиша, Эджуке, Кейта, Вермерен, Янссен.

    Главный тренер: Марк ван Боммел

    «Барселона»: Пенья, Бальде, Кристинсен, Роберто, Кунде, Педри, Ромеу, Лопес, Торрес, Ямаль, Левандовски.

    Главный тренер: Хави

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антверпен» – «Барселона»

    Антверпен-Барселона смотреть онлайн 13 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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