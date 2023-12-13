Смотреть прямую трансляцию матча «Антверпен» против «Барселоны», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Антверпен»: Бутес, Де Лат, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Керк, Баликвиша, Эджуке, Кейта, Вермерен, Янссен.

Главный тренер: Марк ван Боммел

«Барселона»: Пенья, Бальде, Кристинсен, Роберто, Кунде, Педри, Ромеу, Лопес, Торрес, Ямаль, Левандовски.

Главный тренер: Хави

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антверпен» – «Барселона»