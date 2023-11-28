Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» и «Антверпен», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Гочолеишвили, Степаненко, Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон, Сикан.

Главный тренер: Марино Пушич

«Антверпен»: Бутез, Кулибали, Вейндал, Батай, Алдервейрелд, Вермерен, Юсуф, Керк, Муя, Баликвиши, Янссен.

Главный тренер: Марк ван Боммел

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шахтер» – «Антверпен»