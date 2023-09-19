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    • Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Антверпн»: 1 тур Лига Чемпионов

    Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Антверпн»: 1 тур Лига Чемпионов

    Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Антверпном», матч начнется в 22:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Барселона»: тер Стеген, Канселу, Бальде, Кристинсен, Кунде, Гави, де Йонг, Гюндоган, Феликс, Рафинья, Левандовски.

    Главный тренер: Хави

    «Антверпн»: Бутес, Вейндал, Алдервейрелд, Батай, Эккеленкамп, Кулибали, Баликвиша, Вермерен, Кейта, Муджа, Янссен.

    Главный тренер: Марк ван Боммел

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    Источник: «Бомбардир»

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