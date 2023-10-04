Лига чемпионов. «Шахтер» добился волевой победы над чемпионом Бельгии (3:2), «Атлетико» – над чемпионом Нидерландов (3:2)

«Шахтер» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов победил «Антверпен». Один из голов забил экс-зенитовец Ярослав Ракицкий.

Инспектором на матче в Бельгии был глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.

В матче другой группы «Атлетико» одержал волевую победу над «Фейеноордом».

Лига чемпионов. Группа Н. 2-й тур

Антверпен (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Муджа, 3; 2:0 – Баликвиша, 33; 2:1 – Сикан, 48; 2:2 – Ракицкий, 71; 2:3 – Сикан, 76.

Незабитые пенальти: Алдервейрелд, 90+7 – нет.

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

Атлетико (Испания) – Фейеноорд (Испания) – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Эрмосо, 7 (в свои ворота); 1:1 – Мората, 12; 1:2 – Ганцко, 34; 2:2 – Гризманн, 45+4; 3:2 – Мората, 47.

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