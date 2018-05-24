Вратарь «Арсенала»: «Дзюба – топовый мужик! Всегда придет на помощь, если только ему написать о проблеме»

Голкипер тульского «Арсенала» Игорь Обухов поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, выступавшем за «оружейников» на правах аренды во второй части минувшего сезона. По его словам, форвард всегда готов прийти на помощь товарищам.

«Артем – топовый мужик! У нас сложились хорошие отношения, мы много с ним общались. Дзюба всегда придет на помощь, если только ему написать о проблеме. Он приложит для друзей все усилия. Я хочу, чтобы Артем остался в окончательном составе сборной России и выходил в старте на чемпионате мира», – приводит слова Обухова «Тюменская арена».