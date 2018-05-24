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  • Вратарь «Арсенала»: «Дзюба – топовый мужик! Всегда придет на помощь, если только ему написать о проблеме»

Вратарь «Арсенала»: «Дзюба – топовый мужик! Всегда придет на помощь, если только ему написать о проблеме»

24 мая 2018, 15:28
9

Голкипер тульского «Арсенала» Игорь Обухов поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, выступавшем за «оружейников» на правах аренды во второй части минувшего сезона. По его словам, форвард всегда готов прийти на помощь товарищам.

«Артем – топовый мужик! У нас сложились хорошие отношения, мы много с ним общались. Дзюба всегда придет на помощь, если только ему написать о проблеме. Он приложит для друзей все усилия. Я хочу, чтобы Артем остался в окончательном составе сборной России и выходил в старте на чемпионате мира», – приводит слова Обухова «Тюменская арена».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Обухов Игорь
Комментарии (9)
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1527170729
много с ним общаюсь ? а как проблема так надо ему написать? странное у вас общение с этим дружком а напрямую попросить о чём то или он глухой чтобы ему писать
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prezent2017
1527173409
Хумно всегда на плаву.
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BP
1527178121
с какими проблемами ему писать?:)
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max74
1527178426
Мелочь в раздевалке не пропадает, когда туда топовый заглядывает ?
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Антибиотик
1527178448
Да, пусть он будет хоть мать Тереза. Причем тут его человеческие качества и игра за сборную страны?
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3a zenit
1527179366
накой хер сми обеляют эту деревяшку перед ЧМ18???Ну видно же что всю эту херь про сборную спецом тулят народу,а народ то не дурак понимает что у нас сборная кусок говна.
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Makaweli
1527184527
Топовый мужик это как? Может туповатый мужик?
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zigbert
1527186717
Дзюба всегда придет на помощь, но главное не забыть написать ему письмо.
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+50/-50
1527224954
И прокурор придёт на помощь, если ему написать о проблеме.
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