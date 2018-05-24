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    Вратарь «Арсенала»: «Дзюба – топовый мужик! Всегда придет на помощь, если только ему написать о проблеме»

    Голкипер тульского «Арсенала» Игорь Обухов поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, выступавшем за «оружейников» на правах аренды во второй части минувшего сезона. По его словам, форвард всегда готов прийти на помощь товарищам.

    «Артем – топовый мужик! У нас сложились хорошие отношения, мы много с ним общались. Дзюба всегда придет на помощь, если только ему написать о проблеме. Он приложит для друзей все усилия. Я хочу, чтобы Артем остался в окончательном составе сборной России и выходил в старте на чемпионате мира», – приводит слова Обухова «Тюменская арена».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 15:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 мая 2018, 08:09

      И прокурор придёт на помощь, если ему написать о проблеме.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 21:31

      Дзюба всегда придет на помощь, но главное не забыть написать ему письмо.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 24 мая 2018, 20:55

      Топовый мужик это как? Может туповатый мужик?

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 мая 2018, 19:29

      накой хер сми обеляют эту деревяшку перед ЧМ18???Ну видно же что всю эту херь про сборную спецом тулят народу,а народ то не дурак понимает что у нас сборная кусок говна.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 24 мая 2018, 19:14

      Да, пусть он будет хоть мать Тереза. Причем тут его человеческие качества и игра за сборную страны?

      2
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      Рейтинг: +1741

      max74 24 мая 2018, 19:13

      Мелочь в раздевалке не пропадает, когда туда топовый заглядывает ?

      2
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      Рейтинг: +3843

      BP 24 мая 2018, 19:08

      с какими проблемами ему писать?:)

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 17:50

      Хумно всегда на плаву.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 мая 2018, 17:05

      много с ним общаюсь ? а как проблема так надо ему написать? странное у вас общение с этим дружком а напрямую попросить о чём то или он глухой чтобы ему писать

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