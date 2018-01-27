Обухов: «Рад, что оказался в таком сильном клубе, как «Арсенал»

Вратарь Игорь Обухов отметил, что положительно смотрит на высокую конкуренцию в тульском «Арсенале». «Канониры» арендовали голкипера у «Зенита» до конца текущего сезона.

«Эмоции самые положительные. Рад, что оказался в таком сильном клубе, как «Арсенал». У меня большое желание показать все, на что способен. Буду доказывать состоятельность на каждой тренировке. Приняли меня в новой команде хорошо.

Конкуренция была, есть и будет. Это нормально. Главное, чтобы среди коллег по цеху был здоровый микроклимат, чтобы мы всегда понимали друг друга с полуслова. У нас в этом плане нет проблем», – сказал Обухов.