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    Обухов: «Рад, что оказался в таком сильном клубе, как «Арсенал»

    Вратарь Игорь Обухов отметил, что положительно смотрит на высокую конкуренцию в тульском «Арсенале». «Канониры» арендовали голкипера у «Зенита» до конца текущего сезона.

    «Эмоции самые положительные. Рад, что оказался в таком сильном клубе, как «Арсенал». У меня большое желание показать все, на что способен. Буду доказывать состоятельность на каждой тренировке. Приняли меня в новой команде хорошо.

    Конкуренция была, есть и будет. Это нормально. Главное, чтобы среди коллег по цеху был здоровый микроклимат, чтобы мы всегда понимали друг друга с полуслова. У нас в этом плане нет проблем», – сказал Обухов.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    27.01.2018 09:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 27 января 2018, 13:45

      Держи ворота на замке, а не карман шире....

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      Рейтинг: +2797

      игорь антошкин 27 января 2018, 10:36

      добро пожаловать в наш Город-Герой -Тулу-Игорь-в город оружейников,самоваров, пряников !

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > игорь антошкин 27 января 2018, 10:50

      Да и вообще,отличный город!!! Был я там. Мёд,пиво пил..по усам текло , а в рот не попадало(это для ГИБДД). Всё мечтаю Арсенал-ЦСКА посмотреть. Но так,что бы не холодно было(сын маленький ещё).

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 27 января 2018, 10:20

      Я бы сказал - самом сильном клубе, сильней просто не бывает!!!

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      Рейтинг: +31

      DenArsenal 27 января 2018, 10:10

      конечно не Касильяс,но время покажет,удачи Игорь

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