Экс-игрок «Зенита» Обухов объяснил, почему в клубе мало воспитанников

Вратарь «Химок» Игорь Обухов объяснил политику «Зенита».

«Мало воспитанником в «Зените»? У клуба просто другие цели и амбиции. Главная задача – победа в чемпионате и Кубке России. Чтобы еe добиваться, нужны более квалифицированные футболисты.

К сожалению, воспитанники не всегда соответствуют этому уровню, вот и приходится клубу покупать иностранцев, усиливая состав», – сказал Обухов.