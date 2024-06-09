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    • Экс-игрок «Зенита» Обухов объяснил, почему в клубе мало воспитанников

    Экс-игрок «Зенита» Обухов объяснил, почему в клубе мало воспитанников

    Вратарь «Химок» Игорь Обухов объяснил политику «Зенита».

    «Мало воспитанником в «Зените»? У клуба просто другие цели и амбиции. Главная задача – победа в чемпионате и Кубке России. Чтобы еe добиваться, нужны более квалифицированные футболисты.

    К сожалению, воспитанники не всегда соответствуют этому уровню, вот и приходится клубу покупать иностранцев, усиливая состав», – сказал Обухов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1717925333
    зачем по себе всех судишь?
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    fakeid
    1717925336
    реал, сити, бавария, псж уже изучили этот маршрут.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717932598
    По такой логике играть должны одни бразильцы и латиноамериканцы. Почему бы Газпрому не приобрести команду в Бразилии?
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