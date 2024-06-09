Экс-игрок «Зенита» Обухов объяснил, почему в клубе мало воспитанников

Вратарь «Химок» Игорь Обухов объяснил политику «Зенита».
«Мало воспитанником в «Зените»? У клуба просто другие цели и амбиции. Главная задача – победа в чемпионате и Кубке России. Чтобы еe добиваться, нужны более квалифицированные футболисты.
К сожалению, воспитанники не всегда соответствуют этому уровню, вот и приходится клубу покупать иностранцев, усиливая состав», – сказал Обухов.
- 28-летний игрок – воспитанник «Зенита».
- Больше всего матчей в карьере Обухов провел за «СКА-Хабаровск» (43 игры, 48 пропущенных голов).
- Сейчас в основе «Зенита» 2 своих воспитанника: Михаил Кержаков и Дмитрий Васильев.