Вратарь Обухов: «Не встречал игрока с более сильным ударом, чем у Халка»

Бывший вратарь «Зенита» Игорь Обухов вспомнил тренировки с Халком. Россиянин отметил сильный удар экс-партнера.

– Когда вас приглашали на сборы с основной командой «Зенита», кто из футболистов выделялся больше всего?

– Конечно, отмечу Халка. Его подготовка, его взгляды, его мастерство! Этот человек, несмотря на достижения, никогда не снижал к себе требования. Он пахал! Мне нравился его подход к работе.

– Встречали футболиста, удар которого был сильнее, чем у Халка?

– Наверное, нет. Я даже не могу сказать, что на тренировках он применял свою полную силу.