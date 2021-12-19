Вратарь Обухов: «Не встречал игрока с более сильным ударом, чем у Халка»

Бывший вратарь «Зенита» Игорь Обухов вспомнил тренировки с Халком. Россиянин отметил сильный удар экс-партнера.
– Когда вас приглашали на сборы с основной командой «Зенита», кто из футболистов выделялся больше всего?
– Конечно, отмечу Халка. Его подготовка, его взгляды, его мастерство! Этот человек, несмотря на достижения, никогда не снижал к себе требования. Он пахал! Мне нравился его подход к работе.
– Встречали футболиста, удар которого был сильнее, чем у Халка?
– Наверное, нет. Я даже не могу сказать, что на тренировках он применял свою полную силу.
- Халк был в «Зените» с 2012 по 2016 год.
- В 2021 году он стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро».
- Обухов выступает в ФНЛ за «Ротор».
Источник: «Матч ТВ»