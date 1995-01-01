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    Вратарь Обухов: «Не встречал игрока с более сильным ударом, чем у Халка»

    Бывший вратарь «Зенита» Игорь Обухов вспомнил тренировки с Халком. Россиянин отметил сильный удар экс-партнера.

    – Когда вас приглашали на сборы с основной командой «Зенита», кто из футболистов выделялся больше всего?

    – Конечно, отмечу Халка. Его подготовка, его взгляды, его мастерство! Этот человек, несмотря на достижения, никогда не снижал к себе требования. Он пахал! Мне нравился его подход к работе.

    – Встречали футболиста, удар которого был сильнее, чем у Халка?

    – Наверное, нет. Я даже не могу сказать, что на тренировках он применял свою полную силу.

    • Халк был в «Зените» с 2012 по 2016 год.
    • В 2021 году он стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро».
    • Обухов выступает в ФНЛ за «Ротор».

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    Источник: «Матч ТВ»

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