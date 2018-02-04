Обухов: «Возвращаюсь в расположение «Арсенала». Соскучился по работе в клубе»

Вратарь тульского «Арсенала» Игорь Обухов прокомментировал победу в товарищеском матче между молодежной сборной России и «Тяньцзинь Тэда» (5:0).

«Соперником сборной России был середняк Суперлиги Китая. Мы одержали уверенную победу, удалось отыграть на ноль, плюс обстановка в сборной отличная. Теперь с великолепным настроением возвращаюсь в расположение «Арсенала», который сейчас находится на сборе в Белеке.

Честно говоря, уже успел соскучиться по работе в клубе, где также позитивная атмосфера. Команда живет и тренируется в идеальных условиях, нам остается только на 100 % выкладываться на поле, чтобы как следует подготовиться к весенней части чемпионата», — сказал Обухов.

Напомним, что Обухов перешел в «Арсенал» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.