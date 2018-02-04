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    Обухов: «Возвращаюсь в расположение «Арсенала». Соскучился по работе в клубе»

    Вратарь тульского «Арсенала» Игорь Обухов прокомментировал победу в товарищеском матче между молодежной сборной России и «Тяньцзинь Тэда» (5:0).

    «Соперником сборной России был середняк Суперлиги Китая. Мы одержали уверенную победу, удалось отыграть на ноль, плюс обстановка в сборной отличная. Теперь с великолепным настроением возвращаюсь в расположение «Арсенала», который сейчас находится на сборе в Белеке.

    Честно говоря, уже успел соскучиться по работе в клубе, где также позитивная атмосфера. Команда живет и тренируется в идеальных условиях, нам остается только на 100 % выкладываться на поле, чтобы как следует подготовиться к весенней части чемпионата», — сказал Обухов.

    Напомним, что Обухов перешел в «Арсенал» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2018 16:28
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