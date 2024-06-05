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    «Спартак» претендует на вратаря «Химок»

    Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович настаивает на приобретении опытного вратаря с российским паспортом. По данным Metaratings.ru, в шорт-лист «Спартака» входит 28-летний вратарь «Химок» Игорь Обухов, однако его переход может быть осложнен в связи с недокомплектом вратарской бригады в подмосковном клубе.

    Официальных контактов между «Спартаком» и «Химками» по трансферу Обухова пока не было.

    Желание Станковича вызвано необходимостью иметь в составе опытного голкипера для тренировок и ротации. Сербский тренер придерживался аналогичного подхода в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше», ворота которых защищали Милан Борян и Денеш Дибус – обоим было больше 30 лет.

    На данный момент в обойме «Спартака» три российских вратаря – Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов. При этом Селихов испытывает проблемы со спиной, а для Свинова клуб ищет варианты продолжения карьеры. Если «Спартак» не сможет найти опытного вратаря, то с большой долей вероятности на эту позицию может быть куплен более молодой для конкуренции с Максименко.

    Также сообщается, что по настоянию Станковича нападающий Павел Мелeшин досрочно вернeтся в «Спартак» из аренды в минском «Динамо».

    • Обухов провел за «Химки» 25 матчей в минувшем сезоне.
    • В «Спартаке» в прошлом сезоне 26-летний Максименко провел 29 встреч, 30-летний Селихов – 11, 23-летний Свинов – 3.
    • 20-летний Мелешин выступал за минское «Динамо» с февраля. Провел 15 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.06.2024 07:52
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1717579161
    Есть хороший вратарь в Локо - Худяков.
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