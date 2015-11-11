Обухов: «Был уверен, что выйду»

Голкипер «Зенита-2» Игорь Обухов был готов выйти на поле в матче 20-го тура ФНЛ против «Арсенала».

Готовились к тому, что придется сыграть полевым?

- У нас в запасе было всего два человека: я и Костя Зырянов, который температурит. Никто не хотел рисковать здоровьем нашего играющего тренера, поэтому в голове проскакивала мысль, что могу выйти в концовке. Честно говоря, был даже уверен, что выйду.

- Перед игрой Радимов предупреждал, что понадобится сыграть в нападении?

- Нет, я узнал, что буду выходить, за 10 минут до конца игры, когда меня отправили разминаться. Тут я понял: вот он шансик зацепиться, показать себя (смеется).

- За семь минут в Туле успели устать?

- Честно говоря, да. Без подготовки было тяжеловато, еще и прямо в огонь. Но постарался отдать всего себя.