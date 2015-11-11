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Обухов: «Был уверен, что выйду»

11 ноября 2015, 11:15
2

Голкипер «Зенита-2» Игорь Обухов был готов выйти на поле в матче 20-го тура ФНЛ против «Арсенала».

Готовились к тому, что придется сыграть полевым?

- У нас в запасе было всего два человека: я и Костя Зырянов, который температурит. Никто не хотел рисковать здоровьем нашего играющего тренера, поэтому в голове проскакивала мысль, что могу выйти в концовке. Честно говоря, был даже уверен, что выйду.

- Перед игрой Радимов предупреждал, что понадобится сыграть в нападении?

- Нет, я узнал, что буду выходить, за 10 минут до конца игры, когда меня отправили разминаться. Тут я понял: вот он шансик зацепиться, показать себя (смеется).

- За семь минут в Туле успели устать?

- Честно говоря, да. Без подготовки было тяжеловато, еще и прямо в огонь. Но постарался отдать всего себя.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Россия Зенит-2 Обухов Игорь
Комментарии (2)
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Дима1960
1447229985
молодец!
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Спб on-line
1447237065
Жаль, не забил!
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