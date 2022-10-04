Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игорь Обухов - статистика

    #96 | Вратарь
    Имя Игорь
    Отчество Андреевич
    Фамилия Обухов
    Команда Нефтехимик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 мая 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Нефтехимик 0:0 Алания Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    04.10.2022 1' -90' СтавропольАгроСоюз (Ивановское) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    • Читайте нас: 
    11