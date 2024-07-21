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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Уфа
Нефтехимик - Уфа: обзор матча 21 июля 2024
Нефтехимик
21.07.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
78'
С. Алиев
87'
М. Шоркин
10'
Р. Пасевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Уфа
Замена
А. Кахидзе
️️️️
Д. Емельянов
90'
+4
Замена
М. Першин
️️️️
С. Джамилов
90'
+4
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
С. Алиев
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Шоркин
87'
85'
Желтая карточка
А. Шаваев
Желтая карточка
С. Алиев
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Алиев
78'
75'
Замена
В. Ложкин
️️️️
Р. Пасевич
74'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Р. Гыстаров
67'
Замена
А. Шаваев
️️️️
К. Муллин
61'
Желтая карточка
А. Перченок
60'
Замена
В. Карпов
️️️️
А. Гуренко
57'
Желтая карточка
А. Теняев
56'
Красная карточка
Д. Кутин
Желтая карточка
М. Шоркин
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пасевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-4-2-1
66
Янович
16
Шоркин
65
Толстопятов
17
Валиахметов
2
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
6
Родин
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
3-2-1-3-1
1
Баклов
5
Кутин
93
Гараев
45
Теняев
17
Анисимов
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
7
Перченок
11
Гуренко
97
Пасевич
9
Муллин
99
Емельянов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
99
Емельянов
9
Алиев
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
9
Алиев
7
Джамилов
9
Першин
9
Першин
7
Джамилов
11
Гуренко
62
Карпов
62
Карпов
11
Гуренко
9
Муллин
8
Шаваев
8
Шаваев
9
Муллин
10
Гыстаров
8
Исаев
8
Исаев
10
Гыстаров
97
Пасевич
25
Ложкин
25
Ложкин
97
Пасевич
Остались в запасе
Нефтехимик
Уфа
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Нефтехимик - Уфа
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Светлана Яшкина (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
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