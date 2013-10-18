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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Уфа
Нефтехимик - Уфа: обзор матча 18 октября 2013
Нефтехимик
18.10.2013, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
88'
Д. Мирзаев
61'
Д. Голубов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Уфа
ГОЛ! 1:1!
Д. Мирзаев
88'
Желтая карточка
П. Умарбаев
79'
77'
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Килин
71'
Замена
А. Мязин
️️️️
Д. Голубов
70'
Желтая карточка
Д. Юрченко
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
В. Оразсахедов
65'
Замена
М. Джалилов
️️️️
М. Уридия
64'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Голубов
52'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Валикаев
Замена
И. Гультяев
️️️️
Р. Камболов
46'
Желтая карточка
И. Дранников
43'
36'
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Г. Нуров
29'
Желтая карточка
М. Уридия
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
37
Роман Косянчук
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Йосуке Саито
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Лосев
4
Дранников
5
Пискунов
65
Рябошапка
88
Камболов
91
Самигуллин
71
Дзахов
94
Нуров
19
Оразсахедов
25
Уридия
34
Чала
3-1-4-1-1
1
Юрченко
4
Степанец
19
Осипов
3
Аликин
13
Засеев
14
Семакин
11
Карлос
6
Виллиам
5
Валикаев
18
Килин
85
Голубов
94
Нуров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
94
Нуров
25
Уридия
63
Джалилов
63
Джалилов
25
Уридия
19
Оразсахедов
22
Мирзаев
22
Мирзаев
19
Оразсахедов
88
Камболов
35
Гультяев
35
Гультяев
88
Камболов
18
Килин
88
Киреев
88
Киреев
18
Килин
5
Валикаев
9
Нагибин
9
Нагибин
5
Валикаев
85
Голубов
87
Мязин
87
Мязин
85
Голубов
Остались в запасе
Нефтехимик
Уфа
37
Роман Косянчук
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Главный тренер
Рустем Хузин
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
27
Йосуке Саито
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
37
Роман Косянчук
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Остались в запасе
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
27
Йосуке Саито
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Нефтехимик - Уфа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Нефтехимик
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