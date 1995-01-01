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    Йосуке Саито

    #27 | Полузащитник
    Имя Йосуке
    Фамилия Саито
    Состав Без клуба
    Родной город Токио
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 1988 (34 года)
    Рост 178
    Вес 70
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