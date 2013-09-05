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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Уфа
Енисей - Уфа: обзор матча 05 сентября 2013
Енисей
05.09.2013, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
3 : 1
Завершен
Уфа
63'
В. Лешонок
66'
С. Пятикопов (П)
75'
Д. Рыжов
73'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Уфа
Замена
П. Рожков
️️️️
Д. Рыжов
89'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Харитонов
80'
76'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Киреев
ГОЛ! 3:1!
Д. Рыжов
75'
73'
ГОЛ! 2:1!
А. Мязин
68'
Замена
А. Мязин
️️️️
Д. Голубов
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Е. Иванов
68'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Пятикопов
66'
65'
Желтая карточка
Д. Голубов
65'
Желтая карточка
Д. Карлос
ГОЛ! 1:0!
В. Лешонок
63'
Желтая карточка
С. Пятикопов
53'
Желтая карточка
Д. Магадиев
53'
46'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Валикаев
Замена
Л. Буш
️️️️
С. Лужков
38'
22'
Вторая желтая
С. Данилов
19'
Желтая карточка
С. Данилов
Желтая карточка
С. Лужков
12'
12'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
А. Килин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
19
Сергей Лужков
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Лауренциу Буш
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
27
Йосуке Саито
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-5-1
79
Плотников
18
Марущак
22
Магадиев
5
Пятикопов
22
Шабаев
9
Лешонок
8
Иванов
14
Лайзанс
63
Рыжов
83
Харитонов
19
Лужков
3-2-3-1-1
1
Юрченко
3
Аликин
4
Степанец
88
Киреев
33
Сухов
36
Грачев
7
Данилов
11
Карлос
5
Валикаев
18
Килин
85
Голубов
63
Рыжов
27
Рожков
27
Рожков
63
Рыжов
8
Иванов
7
Пьянченко
7
Пьянченко
8
Иванов
19
Лужков
7
Буш
7
Буш
19
Лужков
83
Харитонов
23
Лескано
23
Лескано
83
Харитонов
18
Килин
9
Жиляев
9
Жиляев
18
Килин
5
Валикаев
14
Семакин
14
Семакин
5
Валикаев
88
Киреев
9
Нагибин
9
Нагибин
88
Киреев
85
Голубов
87
Мязин
87
Мязин
85
Голубов
Остались в запасе
Енисей
Уфа
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Алексей Ивахов
27
Йосуке Саито
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Остались в запасе
27
Йосуке Саито
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Енисей - Уфа
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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