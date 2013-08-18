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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Мордовия
Уфа - Мордовия: обзор матча 18 августа 2013
Уфа
18.08.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
3 : 0
Завершен
Мордовия
7'
А. Заболотный
27'
Е. Осипов
54'
Н. Жиляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Мордовия
Замена
Б. Хаернасов
️️️️
А. Заболотный
90'
Замена
А. Мязин
️️️️
Н. Жиляев
88'
Замена
И. Нагибин
️️️️
Й. Саито
69'
63'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Рогов
Красная карточка
М. Тишкин
57'
54'
Желтая карточка
А. Хубутия
ГОЛ! 3:0!
Н. Жиляев
54'
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
Р. Мухаметшин
46'
Замена
А. Димидко
️️️️
А. Бобер
46'
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Пазин
Замена
Виллиам
️️️️
А. Валикаев
46'
40'
Желтая карточка
М. Будников
ГОЛ! 2:0!
Е. Осипов
27'
26'
Желтая карточка
В. Божович
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
27
Йосуке Саито
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-4-1
16
Барановский
44
Тишкин
19
Осипов
3
Аликин
33
Сухов
13
Засеев
9
Жиляев
27
Саито
5
Валикаев
7
Данилов
91
Заболотный
4-1-3-2
98
Абакумов
40
Перендиа
22
Будников
35
Хубутия
12
Божович
11
Пазин
8
Бобер
27
Гаглоев
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
48
Луценко
91
Заболотный
77
Хаернасов
77
Хаернасов
91
Заболотный
5
Валикаев
6
Виллиам
6
Виллиам
5
Валикаев
27
Саито
9
Нагибин
9
Нагибин
27
Саито
9
Жиляев
87
Мязин
87
Мязин
9
Жиляев
11
Пазин
31
Рогов
31
Рогов
11
Пазин
8
Бобер
2
Димидко
2
Димидко
8
Бобер
9
Мухаметшин
88
Иванов
88
Иванов
9
Мухаметшин
Рогов
10
Кириченко
10
Кириченко
Рогов
Остались в запасе
Уфа
Мордовия
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Уфа - Мордовия
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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