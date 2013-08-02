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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Уфа
Ротор - Уфа: обзор матча 02 августа 2013
Ротор
02.08.2013, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
49'
С. Фомин
45+1'
Д. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Уфа
90'
+1
Замена
Д. Грачев
️️️️
А. Киреев
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Ставпец
89'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Д. Комаровский
80'
78'
Замена
Д. Голубов
️️️️
С. Данилов
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Архипов
73'
68'
Замена
А. Сухов
️️️️
Н. Жиляев
61'
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Валикаев
Желтая карточка
Р. Войдель
54'
Замена
Н. Глушков
️️️️
В. Устинов
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Фомин
Пас отдал
Д. Комаровский
49'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Карлос
Пас отдал
Н. Жиляев
36'
Желтая карточка
М. Тишкин
29'
Желтая карточка
Виллиам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
26
Антон Архипов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
27
Йосуке Саито
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-4-1-2
31
Пчелинцев
22
Тен
33
Ламанж
19
Устинов
20
Войдель
4
Фомин
10
Лукьяновс
8
Комаровский
16
Ставпец
14
Аппаев
26
Архипов
4-5-1
16
Барановский
44
Тишкин
19
Осипов
3
Аликин
88
Киреев
7
Данилов
5
Валикаев
11
Карлос
6
Виллиам
9
Жиляев
91
Заболотный
8
Комаровский
70
Кабутов
70
Кабутов
8
Комаровский
16
Ставпец
55
Гузь
55
Гузь
16
Ставпец
19
Устинов
47
Глушков
47
Глушков
19
Устинов
26
Архипов
10
Рылов
10
Рылов
26
Архипов
88
Киреев
36
Грачев
36
Грачев
88
Киреев
9
Жиляев
33
Сухов
33
Сухов
9
Жиляев
5
Валикаев
13
Засеев
13
Засеев
5
Валикаев
7
Данилов
85
Голубов
85
Голубов
7
Данилов
Остались в запасе
Ротор
Уфа
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
27
Йосуке Саито
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
27
Йосуке Саито
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Ротор - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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