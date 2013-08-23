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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Уфа
Сочи - Уфа: обзор матча 23 августа 2013
Сочи
23.08.2013, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
12'
И. Маркелов
55'
Д. Акимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Уфа
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Акимов
85'
Замена
В. Есин
️️️️
Р. Гиголаев
77'
Замена
Б. Идову
️️️️
Е. Матрахов
74'
64'
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
И. Мельник
️️️️
И. Маркелов
57'
55'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Мязин
ГОЛ! 2:0!
Д. Акимов
55'
46'
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Засеев
40'
Желтая карточка
А. Заболотный
31'
Замена
Д. Голубов
️️️️
Й. Саито
Желтая карточка
А. Васильев
27'
Желтая карточка
М. Федоров
25'
ГОЛ! 1:0!
И. Маркелов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Максим Федоров
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
27
Йосуке Саито
ЦП
6
Виллиам
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Андрей Маматюк
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Самохвалов
4
Васильев
3
Сурков
3
Костин
11
Кирсанов
10
Матрахов
13
Гиголаев
10
Федоров
88
Маркелов
10
Матяш
98
Акимов
3-1-4-2
16
Барановский
33
Сухов
3
Аликин
19
Осипов
13
Засеев
7
Данилов
27
Саито
6
Виллиам
9
Жиляев
87
Мязин
91
Заболотный
13
Гиголаев
27
Есин
27
Есин
13
Гиголаев
88
Маркелов
29
Мельник
29
Мельник
88
Маркелов
10
Матрахов
30
Идову
30
Идову
10
Матрахов
98
Акимов
98
Ильин
98
Ильин
98
Акимов
87
Мязин
9
Нагибин
9
Нагибин
87
Мязин
13
Засеев
5
Валикаев
5
Валикаев
13
Засеев
27
Саито
85
Голубов
85
Голубов
27
Саито
Остались в запасе
Сочи
Уфа
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
Главный тренер
Борис Журавлев
77
Булат Хаернасов
ЦФ
22
Дмитрий Изотов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
Остались в запасе
77
Булат Хаернасов
ЦФ
22
Дмитрий Изотов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Сочи - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
МСА Петровский
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