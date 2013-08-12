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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Уфа
Арсенал - Уфа: обзор матча 12 августа 2013
Арсенал
12.08.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
39'
А. Кутьин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уфа
Желтая карточка
М. Кашчелан
90'
87'
Замена
К. Подкорытов
️️️️
А. Засеев
Замена
П. Сергеев
️️️️
Е. Савин
85'
Желтая карточка
Э. Салкич
74'
74'
Желтая карточка
А. Засеев
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
67'
Замена
М. Лепский
️️️️
Д. Смирнов
62'
Желтая карточка
Д. Смирнов
61'
59'
Замена
А. Мязин
️️️️
А. Валикаев
Замена
Э. Салкич
️️️️
С. Игнатьев
55'
46'
Замена
Й. Саито
️️️️
Д. Голубов
46'
Замена
Виллиам
️️️️
А. Киреев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кутьин
39'
37'
Желтая карточка
А. Киреев
37'
Желтая карточка
М. Барановский
Желтая карточка
С. Сухарев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
27
Йосуке Саито
ЦП
6
Виллиам
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-2-3-2
1
Филимонов
71
Денисов
18
Сухарев
22
Ершов
18
Кашчелан
90
Лях
27
Игнатьев
24
Смирнов
8
Макаренко
99
Савин
48
Кутьин
3-3-2-2
16
Барановский
19
Осипов
3
Аликин
88
Киреев
33
Сухов
13
Засеев
44
Тишкин
5
Валикаев
9
Жиляев
91
Заболотный
85
Голубов
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
99
Савин
20
Сергеев
20
Сергеев
99
Савин
27
Игнатьев
33
Салкич
33
Салкич
27
Игнатьев
24
Смирнов
77
Лепский
77
Лепский
24
Смирнов
13
Засеев
57
Подкорытов
57
Подкорытов
13
Засеев
85
Голубов
27
Саито
27
Саито
85
Голубов
88
Киреев
6
Виллиам
6
Виллиам
88
Киреев
5
Валикаев
87
Мязин
87
Мязин
5
Валикаев
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Арсенал - Уфа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
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