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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Уфа
Химик - Уфа: обзор матча 01 октября 2013
Химик
01.10.2013, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 2
Завершен
Уфа
23'
А. Касьян
11'
Д. Голубов
69'
Д. Голубов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Уфа
Желтая карточка
А. Прошин
89'
Замена
Н. Журавлев
️️️️
М. Костюков
82'
77'
Замена
Виллиам
️️️️
А. Валикаев
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Голубов
67'
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
А. Мануковский
️️️️
С. Квасов
65'
Замена
И. Столбовой
️️️️
И. Гелоян
61'
58'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
А. Прошин
50'
45'
+2
Желтая карточка
П. Аликин
Желтая карточка
А. Еркин
45'
+2
Желтая карточка
С. Квасов
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Касьян
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Голубов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Химик
12
Артем Загребин
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
27
Йосуке Саито
ЦП
6
Виллиам
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-2-2-2
1
Гавиловский
2
Кичин
77
Прошин
55
Коротков
69
Лобков
17
Квасов
77
Паштов
10
Гелоян
77
Костюков
33
Еркин
19
Касьян
4-4-1-1
1
Юрченко
33
Сухов
19
Осипов
3
Аликин
44
Тишкин
14
Семакин
9
Нагибин
5
Валикаев
9
Жиляев
18
Килин
85
Голубов
77
Костюков
9
Журавлев
9
Журавлев
77
Костюков
17
Квасов
8
Мануковский
8
Мануковский
17
Квасов
10
Гелоян
24
Столбовой
24
Столбовой
10
Гелоян
5
Валикаев
6
Виллиам
6
Виллиам
5
Валикаев
9
Нагибин
87
Мязин
87
Мязин
9
Нагибин
Остались в запасе
Химик
Уфа
11
Олег Макеев
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Вадим Хафизов
27
Йосуке Саито
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
11
Олег Макеев
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Остались в запасе
27
Йосуке Саито
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Химик - Уфа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Химик
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