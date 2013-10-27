Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Уфа
Балтика - Уфа: обзор матча 27 октября 2013
Балтика
27.10.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
67'
М. Скавыш
4'
Д. Голубов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Уфа
90'
Замена
Й. Саито
️️️️
Д. Голубов
86'
Желтая карточка
М. Тишкин
84'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Карлос
Замена
А. Сальников
️️️️
В. Каленкович
78'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
72'
69'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
А. Килин
ГОЛ! 1:1!
М. Скавыш
67'
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Крючков
62'
60'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Валикаев
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Голубов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
13
Илья Сетов
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
27
Йосуке Саито
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-3-2
1
Колинько
81
Зимулька
23
Васильев
55
Крючков
4
Рытов
89
Стоцкий
93
Каленкович
8
Чиркин
17
Зюзинс
15
Скавыш
45
Вотинов
3-1-4-1-1
1
Юрченко
44
Тишкин
19
Осипов
3
Аликин
13
Засеев
11
Карлос
5
Валикаев
6
Виллиам
14
Семакин
18
Килин
85
Голубов
93
Каленкович
47
Сальников
47
Сальников
93
Каленкович
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
55
Крючков
10
Минченков
10
Минченков
55
Крючков
85
Голубов
27
Саито
27
Саито
85
Голубов
18
Килин
9
Жиляев
9
Жиляев
18
Килин
5
Валикаев
9
Нагибин
9
Нагибин
5
Валикаев
11
Карлос
91
Заболотный
91
Заболотный
11
Карлос
Остались в запасе
Балтика
Уфа
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
13
Илья Сетов
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
13
Илья Сетов
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Остались в запасе
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Балтика - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Уфа
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:52
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:52
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+