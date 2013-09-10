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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - СКА-Хабаровск
Уфа - СКА-Хабаровск: обзор матча 10 сентября 2013
Уфа
10.09.2013, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
22'
Д. Голубов (П)
39'
Д. Голубов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Д. Юрченко
90'
+3
Желтая карточка
А. Киреев
86'
Замена
П. Степанец
️️️️
Д. Карлос
84'
82'
Желтая карточка
С. Морозов
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
76'
73'
Замена
Т. Тобоев
️️️️
В. Никифоров
Замена
Й. Саито
️️️️
Н. Жиляев
67'
58'
Замена
Леонардо
️️️️
М. Трусевич
Замена
А. Киреев
️️️️
И. Нагибин
46'
43'
Замена
А. Мурнин
️️️️
Н. Замалиев
ГОЛ! 2:0!
Д. Голубов
39'
29'
Желтая карточка
Г. Наваловский
Желтая карточка
Д. Карлос
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Голубов
22'
20'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
27
Йосуке Саито
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
4-5-1
1
Юрченко
33
Сухов
19
Осипов
3
Аликин
44
Тишкин
9
Жиляев
5
Валикаев
11
Карлос
14
Семакин
9
Нагибин
85
Голубов
3-2-3-2
1
Кабанов
27
Мочалин
88
Наваловский
3
Удалый
2
Морозов
10
Никифоров
4
Славнов
30
Трусевич
13
Замалиев
11
Натан Жуниор
27
Радченко
9
Жиляев
27
Саито
27
Саито
9
Жиляев
11
Карлос
4
Степанец
4
Степанец
11
Карлос
9
Нагибин
88
Киреев
88
Киреев
9
Нагибин
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
10
Никифоров
18
Тобоев
18
Тобоев
10
Никифоров
30
Трусевич
80
Леонардо
80
Леонардо
30
Трусевич
13
Замалиев
27
Мурнин
27
Мурнин
13
Замалиев
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Динамо
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