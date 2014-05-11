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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Нефтехимик
Уфа - Нефтехимик: обзор матча 11 мая 2014
Уфа
11.05.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
45'
П. Аликин
9'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Нефтехимик
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
С. Гаракоев
88'
87'
Замена
Р. Григорян
️️️️
М. Уридия
Замена
А. Валикаев
️️️️
Д. Голубов
84'
Желтая карточка
Виллиам
79'
71'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
И. Михалев
Замена
Виллиам
️️️️
И. Нагибин
71'
66'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
М. Джалилов
63'
Замена
В. Чала
️️️️
В. Камеш
Замена
Д. Карлос
️️️️
А. Килин
50'
ГОЛ! 1:1!
П. Аликин
45'
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Михалев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Нефтехимик
31
Данис Халиуллин
ВР
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
34
Вальтер Чала
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юрченко
33
Сухов
4
Степанец
3
Аликин
44
Тишкин
13
Засеев
9
Нагибин
14
Семакин
33
Гаракоев
18
Килин
85
Голубов
3-4-3
1
Лосев
35
Гультяев
71
Денисов
5
Пискунов
5
Платика
71
Дзахов
56
Гриднев
33
Камеш
39
Михалев
63
Джалилов
25
Уридия
33
Гаракоев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
33
Гаракоев
18
Килин
11
Карлос
11
Карлос
18
Килин
85
Голубов
5
Валикаев
5
Валикаев
85
Голубов
9
Нагибин
6
Виллиам
6
Виллиам
9
Нагибин
33
Камеш
34
Чала
34
Чала
33
Камеш
63
Джалилов
37
Косянчук
37
Косянчук
63
Джалилов
39
Михалев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
39
Михалев
25
Уридия
28
Григорян
28
Григорян
25
Уридия
Остались в запасе
Уфа
Нефтехимик
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
31
Данис Халиуллин
ВР
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
31
Данис Халиуллин
ВР
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Уфа - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Динамо
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