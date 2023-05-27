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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Уфа
Нефтехимик - Уфа: обзор матча 27 мая 2023
Нефтехимик
27.05.2023, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
9'
М. Лайкин
60'
А. Котик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Уфа
Замена
Е. Черкес
️️️️
К. Базелюк
84'
82'
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Никитин
82'
Замена
А. Погосов
️️️️
К. Карп
Замена
И. Школик
️️️️
Ф. Дворецков
71'
Замена
С. Джамилов
️️️️
В. Галиулин
71'
64'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
А. Евсеев
ГОЛ! 2:0!
А. Котик
60'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Лайкин
46'
46'
Замена
Д. Ортис
️️️️
А. Голубев
Замена
П. Котов
️️️️
М. Барсов
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Лайкин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
3-2-3-2
1
Голубев
21
Бердников
44
Калугин
16
Шоркин
5
Москвичев
83
Лайкин
21
Галиулин
22
Дворецков
2
Ситдиков
14
Барсов
10
Базелюк
3-1-3-2-1
1
Хамхоев
33
Сухов
27
Ерохин
29
Мухин
55
Карп
50
Голубев
94
Евсеев
99
Емельянов
17
Касинтура
7
Никитин
84
Молтенинов
14
Барсов
17
Котов
17
Котов
14
Барсов
22
Дворецков
20
Школик
20
Школик
22
Дворецков
10
Базелюк
8
Черкес
8
Черкес
10
Базелюк
21
Галиулин
7
Джамилов
7
Джамилов
21
Галиулин
83
Лайкин
9
Котик
9
Котик
83
Лайкин
94
Евсеев
72
Сандрачук
72
Сандрачук
94
Евсеев
7
Никитин
23
Ахатов
23
Ахатов
7
Никитин
55
Карп
24
Погосов
24
Погосов
55
Карп
50
Голубев
70
Ортис
70
Ортис
50
Голубев
Остались в запасе
Нефтехимик
Уфа
96
Игорь Обухов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
10
Роман Янушковский
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Нефтехимик - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Юрий Куница (Краснодар)
Стадион:
Нефтехимик
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