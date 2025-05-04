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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Нефтехимик
Уфа - Нефтехимик: обзор матча 04 мая 2025
Уфа
04.05.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
12'
А. Гуренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Нефтехимик
Желтая карточка
А. Гуренко
86'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Гуренко
86'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
Ш. Исаев
76'
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Ложкин
67'
Желтая карточка
В. Карпов
66'
58'
Желтая карточка
К. Шильцов
58'
Замена
А. Никитин
️️️️
Р. Магомедов
46'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
К. Маляров
46'
Замена
К. Шильцов
️️️️
Р. Денисов
46'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
К. Морозов
ГОЛ! 1:0!
А. Гуренко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Константин Шильцов
АП
3-3-3-1
1
Баклов
89
Стоцкий
62
Карпов
44
Корнюшин
15
Бочеров
79
Троянов
17
Анисимов
88
Агеян
8
Исаев
11
Гуренко
25
Ложкин
3-3-2-2
1
Голубев
7
Маляров
65
Толстопятов
12
Ширяев
83
Лайкин
5
Морозов
16
Денисов
2
Ситдиков
99
Емельянов
9
Алиев
11
Магомедов
8
Исаев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
8
Исаев
11
Гуренко
9
Адаев
9
Адаев
11
Гуренко
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
7
Маляров
24
Кахидзе
24
Кахидзе
7
Маляров
5
Морозов
99
Абдоков
99
Абдоков
5
Морозов
16
Денисов
7
Шильцов
7
Шильцов
16
Денисов
11
Магомедов
7
Никитин
7
Никитин
11
Магомедов
Остались в запасе
Уфа
Нефтехимик
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Уфа - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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