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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Уфа
Нефтехимик - Уфа: обзор матча 17 сентября 2012
Нефтехимик
17.09.2012, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
82'
И. Портнягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Уфа
90'
+1
Желтая карточка
М. Попов
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
90'
+1
Замена
А. Пискунов
️️️️
В. Галиулин
88'
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
Пас отдал
В. Галиулин
82'
77'
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Карлос
Замена
Г. Нуров
️️️️
М. Джалилов
74'
70'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Засеев
Замена
В. Устинов
️️️️
Р. Махмутов
65'
61'
Замена
В. Галыш
️️️️
С. Осадчук
52'
Желтая карточка
А. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
10
Алишер Джалилов
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
6
Виллиам
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Нефтехимик
5
Антон Пискунов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
4-2-2-2
1
Нестеренко
65
Рябошапка
4
Кверквелия
91
Куликов
14
Хагуш
21
Галиулин
71
Дзахов
10
Джалилов
23
Махмутов
97
Портнягин
63
Джалилов
3-1-5-1
1
Кобозев
44
Тишкин
3
Смирнов
85
Попов
13
Засеев
7
Данилов
11
Карлос
4
Осадчук
6
Виллиам
20
Войдель
9
Маркосов
21
Галиулин
5
Пискунов
5
Пискунов
21
Галиулин
23
Махмутов
19
Устинов
19
Устинов
23
Махмутов
63
Джалилов
94
Нуров
94
Нуров
63
Джалилов
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
11
Карлос
8
Васильев
8
Васильев
11
Карлос
13
Засеев
42
Кириллов
42
Кириллов
13
Засеев
4
Осадчук
88
Галыш
88
Галыш
4
Осадчук
Остались в запасе
Нефтехимик
Уфа
34
Никита Бочаров
ЦП
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
28
Евгений Духнов
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
2
Сергей Морозов
ПЗ
Остались в запасе
28
Евгений Духнов
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Нефтехимик - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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