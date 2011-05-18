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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Уфа - Нефтехимик
Уфа - Нефтехимик: обзор матча 18 мая 2011
Уфа
18.05.2011, среда, 17:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
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Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
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