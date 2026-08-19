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«Нефтехимик» – «Сочи»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027

19 августа 2026 9:03
Нефтехимик - Сочи
20 авг. 2026, четверг 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Сочи»
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Матч 7-го тура Первой лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и «Сочи» пройдет 20 августа в Нижнекамске. Хозяева располагаются на 14-м месте с 6 очками и имеют историческое преимущество над соперником в очных встречах, тогда как гости идут на 6-й строчке с 10 баллами и демонстрируют уверенную атакующую игру. При этом «Нефтехимик» переживает спад, а «Сочи» стабильно забивает в четырех последних матчах. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые полагаются на историю личных встреч, или гости, которые набрали ход и стремятся подняться выше в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Нефтехимика» говорит их успешная история встреч с «Сочи» в рамках Первой лиги. Команда не проигрывает в пяти из шести последних матчей против этого соперника, что дает им определенное психологическое преимущество. Кроме того, хозяева забивают в среднем 0,60 гола за последние пять игр, что позволяет им надеяться на гол в ворота соперника. Однако текущая форма «Нефтехимика» вызывает серьезные опасения: они пропускают в среднем 1,80 гола за матч, а их атака выглядит крайне слабой. В предыдущем туре команда уступила «Шиннику» (0-2), а до этого потерпела разгром от «Нижнего Новгорода» (1-5). При такой игре даже историческое преимущество может не спасти.

«Сочи» подходит к матчу с более убедительной статистикой. Команда забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч – один из лучших показателей в лиге. Кроме того, в очных встречах с «Нефтехимиком» «Сочи» также стабильно забивает – в четырех последних матчах против этого соперника. Защита гостей выглядит надежнее, чем у хозяев: в среднем они пропускают 1,00 гола за игру. В предыдущем туре «Сочи» обыграл «Волгу Ульяновск» (1-0), а до этого уверенно переиграл «Торпедо» (2-1) и «Ленинградец» (2-1). При такой форме и стабильной атаке сочинцы являются фаворитами, несмотря на историю личных встреч.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Сочи». Гости имеют более высокую результативность, надежную защиту и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева переживают спад и много пропускают. Ожидается, что «Сочи» добьется победы, хотя «Нефтехимик» может забить за счет истории очных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в Первой лиге «Нефтехимик» имеет преимущество – он не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «Сочи». Однако текущая форма «Сочи» значительно лучше: они забивают в четырех последних матчах и имеют более высокую результативность. «Нефтехимик» же пропускает в среднем 1,80 гола за игру и слабо забивает. Учитывая разницу в текущем состоянии и атакующей статистике, «Сочи» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 4 (57%)
Ничьих - 1 (14%)
Побед - 2 (29%)
11
Забитых мячей
6
1.57
В среднем за матч
0.86
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Россия. Первая лига, 17 тур
Сочи
3 : 2
03.11.2024
Нефтехимик
Самая крупная ничья
Россия. Первая лига, 32 тур
Нефтехимик
1 : 1
10.05.2025
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 2
20.08.2026
Сочи
Россия. Первая лига, 32 тур
Нефтехимик
1 : 1
10.05.2025
Сочи
Россия. Первая лига, 17 тур
Сочи
3 : 2
03.11.2024
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.04.2014
Сочи
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
0 : 3
27.09.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
2 : 0
29.04.2013
Сочи
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0 : 1
01.10.2012
Нефтехимик
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
5
Александр Осипов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нефтехимик
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
96
Никита Васильев
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
27
Arseniy Budylin
ЦП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
12
Энри Мукба
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Голубев
5
Мусалов
22
Хомуха
6
Печенкин
44
Сухорученко
38
Алейников
25
Ситдиков
19
Шарифуллин
31
Касимов
11
Абдуллаев
9
Котик
3-4-1-1
35
Дегтев
3
Солдатенков
33
Алвес
4
Литвинов
28
Магаль
13
Кайнов
5
Осипов
17
Макарчук
8
Игнатов
11
Мелешин
5
Мусалов
28
Платонов
28
Платонов
5
Мусалов
25
Ситдиков
13
Пузанов
13
Пузанов
25
Ситдиков
31
Касимов
12
Мукба
12
Мукба
31
Касимов
9
Котик
14
Машуков
14
Машуков
9
Котик
8
Игнатов
22
Кожемякин
22
Кожемякин
8
Игнатов
Федоров
44
Стойич
44
Стойич
Федоров
13
Кайнов
7
Шейдаев
7
Шейдаев
13
Кайнов
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
Остались в запасе
Нефтехимик
Сочи
98
Артем Исмагилов
ВР
96
Никита Васильев
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
27
Arseniy Budylin
ЦП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
85
Даниил Силев
ВР
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
96
Никита Васильев
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
27
Arseniy Budylin
ЦП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сочи». Гости находятся в отличной форме (забивают в четырех последних матчах, 1,80 гола за игру), имеют более надежную защиту и стремятся подняться в таблице. Хозяева, несмотря на историческое преимущество, переживают спад, слабо забивают и много пропускают. Ожидаем, что «Сочи» продолжит свою победную серию и добьется победы. Ставка: победа «Сочи» с коэффициентом 1,82.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 7-го тура Первой лиги России между «Нефтехимиком» и «Сочи» состоится 20 августа 2026 года в Нижнекамске и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Нефтехимик» – «Сочи»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027

1.82
Победа «Сочи»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Сочи Нефтехимик
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