Матч 7-го тура Первой лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и «Сочи» пройдет 20 августа в Нижнекамске. Хозяева располагаются на 14-м месте с 6 очками и имеют историческое преимущество над соперником в очных встречах, тогда как гости идут на 6-й строчке с 10 баллами и демонстрируют уверенную атакующую игру. При этом «Нефтехимик» переживает спад, а «Сочи» стабильно забивает в четырех последних матчах. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые полагаются на историю личных встреч, или гости, которые набрали ход и стремятся подняться выше в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Нефтехимика» говорит их успешная история встреч с «Сочи» в рамках Первой лиги. Команда не проигрывает в пяти из шести последних матчей против этого соперника, что дает им определенное психологическое преимущество. Кроме того, хозяева забивают в среднем 0,60 гола за последние пять игр, что позволяет им надеяться на гол в ворота соперника. Однако текущая форма «Нефтехимика» вызывает серьезные опасения: они пропускают в среднем 1,80 гола за матч, а их атака выглядит крайне слабой. В предыдущем туре команда уступила «Шиннику» (0-2), а до этого потерпела разгром от «Нижнего Новгорода» (1-5). При такой игре даже историческое преимущество может не спасти.

«Сочи» подходит к матчу с более убедительной статистикой. Команда забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч – один из лучших показателей в лиге. Кроме того, в очных встречах с «Нефтехимиком» «Сочи» также стабильно забивает – в четырех последних матчах против этого соперника. Защита гостей выглядит надежнее, чем у хозяев: в среднем они пропускают 1,00 гола за игру. В предыдущем туре «Сочи» обыграл «Волгу Ульяновск» (1-0), а до этого уверенно переиграл «Торпедо» (2-1) и «Ленинградец» (2-1). При такой форме и стабильной атаке сочинцы являются фаворитами, несмотря на историю личных встреч.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Сочи». Гости имеют более высокую результативность, надежную защиту и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева переживают спад и много пропускают. Ожидается, что «Сочи» добьется победы, хотя «Нефтехимик» может забить за счет истории очных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в Первой лиге «Нефтехимик» имеет преимущество – он не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «Сочи». Однако текущая форма «Сочи» значительно лучше: они забивают в четырех последних матчах и имеют более высокую результативность. «Нефтехимик» же пропускает в среднем 1,80 гола за игру и слабо забивает. Учитывая разницу в текущем состоянии и атакующей статистике, «Сочи» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сочи». Гости находятся в отличной форме (забивают в четырех последних матчах, 1,80 гола за игру), имеют более надежную защиту и стремятся подняться в таблице. Хозяева, несмотря на историческое преимущество, переживают спад, слабо забивают и много пропускают. Ожидаем, что «Сочи» продолжит свою победную серию и добьется победы. Ставка: победа «Сочи» с коэффициентом 1,82.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 7-го тура Первой лиги России между «Нефтехимиком» и «Сочи» состоится 20 августа 2026 года в Нижнекамске и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.