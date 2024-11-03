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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Нефтехимик
Сочи - Нефтехимик: обзор матча 03 ноября 2024
Сочи
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Нефтехимик
26'
П. Маслов
61'
П. Мелешин
90+1'
И. Сааведра
1'
К. Шильцов
45+1'
М. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Нефтехимик
Замена
И. Сафронов
️️️️
М. Крамарич
90'
+5
90'
+2
Замена
Р. Магомедов
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 3:2!
И. Сааведра
90'
+1
80'
Замена
М. Першин
️️️️
К. Шильцов
80'
Замена
Р. Денисов
️️️️
Д. Емельянов
Замена
А. Шушеначев
️️️️
П. Мелешин
73'
Замена
В. Литвинов
️️️️
О. Кожемякин
73'
ГОЛ! 2:2!
П. Мелешин
61'
Замена
В. Писарский
️️️️
П. Маслов
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Петров
Желтая карточка
К. Суслов
42'
33'
Замена
С. Алиев
️️️️
С. Джамилов
ГОЛ! 1:1!
П. Маслов
26'
25'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
11'
Желтая карточка
К. Морозов
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Шильцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
7
Султан Джамилов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
3-4-2-1
35
Дегтев
22
Кожемякин
39
Маслов
91
Суслов
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
28
Магаль
14
Крамарич
59
Барт
11
Мелешин
4-1-3-1-1
66
Янович
17
Валиахметов
65
Толстопятов
3
Сагуткин
24
Кахидзе
5
Морозов
2
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Шильцов
7
Джамилов
22
Кожемякин
4
Литвинов
4
Литвинов
22
Кожемякин
14
Крамарич
7
Сафронов
7
Сафронов
14
Крамарич
11
Мелешин
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Мелешин
39
Маслов
77
Писарский
77
Писарский
39
Маслов
99
Емельянов
16
Денисов
16
Денисов
99
Емельянов
7
Шильцов
9
Першин
9
Першин
7
Шильцов
73
Петров
11
Магомедов
11
Магомедов
73
Петров
7
Джамилов
9
Алиев
9
Алиев
7
Джамилов
Остались в запасе
Сочи
Нефтехимик
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сочи - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Эмир Привалов (Сочи)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Фишт
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