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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Нефтехимик
Сочи - Нефтехимик: обзор матча 01 октября 2012
Сочи
01.10.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
82'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Нефтехимик
84'
Замена
В. Устинов
️️️️
В. Галиулин
82'
ГОЛ! 0:1!
В. Галиулин
Пас отдал
А. Хагуш
Замена
Ю. Лебедев
️️️️
В. Сушкин
78'
71'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Н. Бочаров
Замена
Е. Матрахов
️️️️
Д. Кудинов
69'
68'
Замена
М. Джалилов
️️️️
С. Кверквелия
Замена
Карлитос
️️️️
М. Андреев
65'
62'
Желтая карточка
С. Кверквелия
46'
Замена
С. Морозов
️️️️
А. Куликов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
30
Георгий Джанелидзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
7
Мурат Хотов
ЦП
10
Карлитос
ЦП
18
Александр Круподер
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
3-2-1-2
31
Арсеньев
3
Сурков
3
Костин
5
Кудинов
11
Кирсанов
13
Семенов
77
Андреев
87
Мязин
10
Сушкин
4-3-1-2
1
Нестеренко
14
Хагуш
4
Кверквелия
91
Куликов
65
Рябошапка
34
Бочаров
71
Дзахов
21
Галиулин
23
Махмутов
97
Портнягин
30
Джанелидзе
5
Кудинов
10
Матрахов
10
Матрахов
5
Кудинов
77
Андреев
10
Карлитос
10
Карлитос
77
Андреев
10
Сушкин
27
Лебедев
27
Лебедев
10
Сушкин
4
Кверквелия
63
Джалилов
63
Джалилов
4
Кверквелия
21
Галиулин
19
Устинов
19
Устинов
21
Галиулин
91
Куликов
2
Морозов
2
Морозов
91
Куликов
34
Бочаров
94
Нуров
94
Нуров
34
Бочаров
Остались в запасе
Сочи
Нефтехимик
7
Мурат Хотов
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
52
Алексей Котляров
ЦП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
1
Андрей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
7
Мурат Хотов
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Остались в запасе
52
Алексей Котляров
ЦП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
1
Андрей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Сочи - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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