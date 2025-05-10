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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Сочи
Нефтехимик - Сочи: обзор матча 10 мая 2025
Нефтехимик
10.05.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
37'
А. Кахидзе
45'
М. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Сочи
89'
Замена
Л. Стойсавлевич
️️️️
В. Литвинов
88'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
М. Кайнов
85'
Желтая карточка
Д. Мартовой
Замена
С. Алиев
️️️️
Р. Магомедов
79'
Замена
К. Шильцов
️️️️
А. Кахидзе
76'
Желтая карточка
Э. Валиахметов
75'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
70'
68'
Замена
П. Маслов
️️️️
К. Заика
68'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
Р. Магаль
61'
Желтая карточка
К. Заика
53'
Желтая карточка
В. Литвинов
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Крамарич
ГОЛ! 1:0!
А. Кахидзе
37'
Желтая карточка
Р. Магомедов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
4-2-2-1-1
1
Голубев
24
Кахидзе
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
83
Лайкин
5
Морозов
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Никитин
11
Магомедов
3-4-2-1
35
Дегтев
28
Магаль
4
Литвинов
5
Аберден
27
Заика
14
Сааведра
13
Кайнов
17
Макарчук
29
Никитин
14
Крамарич
77
Писарский
24
Кахидзе
7
Шильцов
7
Шильцов
24
Кахидзе
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
4
Литвинов
55
Стойсавлевич
55
Стойсавлевич
4
Литвинов
13
Кайнов
7
Мартовой
7
Мартовой
13
Кайнов
28
Магаль
97
Пасевич
97
Пасевич
28
Магаль
Остались в запасе
Нефтехимик
Сочи
66
Никита Янович
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Нефтехимик - Сочи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
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