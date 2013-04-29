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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Сочи
Нефтехимик - Сочи: обзор матча 29 апреля 2013
Нефтехимик
29.04.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
45'
М. Уридия
62'
В. Чала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Сочи
90'
Желтая карточка
Карлитос
Замена
М. Джалилов
️️️️
Н. Бочаров
86'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
М. Уридия
84'
Желтая карточка
П. Умарбаев
83'
81'
Замена
Карлитос
️️️️
А. Семенов
74'
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
С. Тарасюк
73'
Желтая карточка
С. Костин
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Г. Нуров
70'
67'
Желтая карточка
А. Семенов
62'
Замена
М. Андреев
️️️️
С. Егоров
ГОЛ! 2:0!
В. Чала
62'
Замена
В. Чала
️️️️
В. Оразсахедов
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Федоров
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
34
Вальтер Чала
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Карлитос
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
25
Николай Скворцов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
3-3-2-2
1
Лосев
2
Морозов
5
Пискунов
19
Устинов
34
Бочаров
24
Варзиев
5
Платика
94
Нуров
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Уридия
3-2-3-1
1
Самохвалов
3
Сурков
24
Тарасюк
15
Ершов
13
Семенов
11
Кирсанов
58
Егоров
10
Федоров
13
Гиголаев
87
Мязин
19
Оразсахедов
34
Чала
34
Чала
19
Оразсахедов
25
Уридия
20
Галиакберов
20
Галиакберов
25
Уридия
34
Бочаров
63
Джалилов
63
Джалилов
34
Бочаров
94
Нуров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
94
Нуров
58
Егоров
77
Андреев
77
Андреев
58
Егоров
13
Семенов
10
Карлитос
10
Карлитос
13
Семенов
24
Тарасюк
28
Мамаев
28
Мамаев
24
Тарасюк
Остались в запасе
Нефтехимик
Сочи
23
Руслан Махмутов
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
23
Максим Усанов
ЦЗ
25
Николай Скворцов
ЦП
10
Евгений Матрахов
ОП
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Остались в запасе
23
Руслан Махмутов
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
23
Максим Усанов
ЦЗ
25
Николай Скворцов
ЦП
10
Евгений Матрахов
ОП
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Статистика матча Нефтехимик - Сочи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Нефтехимик
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