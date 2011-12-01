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    Тамерлан Варзиев

    Полузащитник
    Имя Тамерлан
    Отчество Эльбрусович
    Фамилия Варзиев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 сентября 1978 (44 года)
    Рост 184
    Вес 80
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