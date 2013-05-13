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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Урал
Нефтехимик - Урал: обзор матча 13 мая 2013
Нефтехимик
13.05.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 2
Завершен
Урал
19'
М. Уридия
26'
М. Уридия
42'
Ч. Лунгу
66'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Урал
Замена
Р. Махмутов
️️️️
М. Уридия
90'
88'
Замена
К. Скрыльников
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
М. Джалилов
️️️️
В. Чала
86'
82'
Замена
А. Кобялко
️️️️
К. Берхамов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Р. Галиакберов
82'
66'
ГОЛ! 2:2!
С. Гогниев
Желтая карточка
А. Куликов
61'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Г. Нуров
59'
58'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Чухлей
42'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Лунгу
36'
Замена
А. Герк
️️️️
А. Щаницин
ГОЛ! 2:0!
М. Уридия
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
2-3-2-3
1
Нестеренко
5
Пискунов
91
Куликов
34
Бочаров
24
Варзиев
5
Платика
94
Нуров
10
Джалилов
34
Чала
25
Уридия
20
Галиакберов
3-2-3-1-1
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
16
Вьештица
20
Чухлей
70
Сафрониди
10
Лунгу
14
Семакин
7
Берхамов
13
Щаницин
2
Гогниев
25
Уридия
23
Махмутов
23
Махмутов
25
Уридия
34
Чала
63
Джалилов
63
Джалилов
34
Чала
20
Галиакберов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
20
Галиакберов
94
Нуров
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
94
Нуров
20
Чухлей
30
Асеведо
30
Асеведо
20
Чухлей
70
Сафрониди
36
Скрыльников
36
Скрыльников
70
Сафрониди
13
Щаницин
8
Герк
8
Герк
13
Щаницин
7
Берхамов
22
Кобялко
22
Кобялко
7
Берхамов
Остались в запасе
Нефтехимик
Урал
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Сергей Лосев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Сергей Лосев
ВР
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Нефтехимик - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Нефтехимик
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