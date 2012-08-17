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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Нефтехимик
Ротор - Нефтехимик: обзор матча 17 августа 2012
Ротор
17.08.2012, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
53'
А. Ставпец (П)
89'
И. Тодорович
84'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Нефтехимик
90'
Желтая карточка
Г. Нуров
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Малыгин
90'
ГОЛ! 2:1!
И. Тодорович
89'
86'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
М. Джалилов
84'
ГОЛ! 1:1!
Г. Нуров
79'
Замена
Г. Нуров
️️️️
В. Галиулин
75'
Замена
Н. Бочаров
️️️️
А. Подымов
74'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Ставпец
72'
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Нечаев
63'
58'
Желтая карточка
В. Галиулин
55'
Желтая карточка
С. Морозов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ставпец
53'
Желтая карточка
И. Тодорович
45'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
О. Алейник
43'
Желтая карточка
О. Алейник
30'
19'
Желтая карточка
А. Джалилов
19'
Вторая желтая
А. Пискунов
11'
Желтая карточка
А. Пискунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
18
Александр Нечаев
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
25
Александр Леонтьев
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
2-5-3
31
Пчелинцев
2
Ионов
6
Малыгин
17
Пугин
19
Тодорович
4
Фомин
7
Зинин
10
Рылов
34
Алейник
18
Нечаев
16
Ставпец
4-3-1-2
1
Лосев
2
Морозов
5
Пискунов
91
Куликов
65
Рябошапка
71
Дзахов
16
Подымов
21
Галиулин
10
Джалилов
19
Оразсахедов
63
Джалилов
16
Ставпец
30
Арлашин
30
Арлашин
16
Ставпец
6
Малыгин
30
Васянович
30
Васянович
6
Малыгин
34
Алейник
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
34
Алейник
19
Оразсахедов
23
Махмутов
23
Махмутов
19
Оразсахедов
16
Подымов
34
Бочаров
34
Бочаров
16
Подымов
63
Джалилов
4
Кверквелия
4
Кверквелия
63
Джалилов
21
Галиулин
94
Нуров
94
Нуров
21
Галиулин
Остались в запасе
Ротор
Нефтехимик
25
Александр Леонтьев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
52
Алексей Котляров
ЦП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
25
Александр Леонтьев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
58
Сергей Рашевский
ЦП
Остались в запасе
52
Алексей Котляров
ЦП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Ротор - Нефтехимик
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
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