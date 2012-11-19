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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Нефтехимик
Салют - Нефтехимик: обзор матча 19 ноября 2012
Салют
19.11.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
3'
С. Цуканов
54'
Е. Калешин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Нефтехимик
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Ткачук
90'
+1
Замена
А. Курачинов
️️️️
Д. Дегтев
83'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Е. Калешин
54'
Замена
В. Старков
️️️️
С. Мирошниченко
31'
21'
Красная карточка
А. Хагуш
ГОЛ! 1:0!
С. Цуканов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
10
Алишер Джалилов
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Салют
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-4-1-1
55
Криворучко
15
Калешин
24
Мирошниченко
39
Цуканов
25
Жирный
20
Кобенко
7
Шевченко
14
Алборов
53
Руа Флорес
31
Ткачук
22
Дегтев
4-2-2-2
1
Лосев
14
Хагуш
65
Рябошапка
4
Кверквелия
2
Морозов
24
Варзиев
21
Галиулин
23
Махмутов
10
Джалилов
97
Портнягин
63
Джалилов
22
Дегтев
9
Курачинов
9
Курачинов
22
Дегтев
24
Мирошниченко
17
Старков
17
Старков
24
Мирошниченко
31
Ткачук
11
Носов
11
Носов
31
Ткачук
Остались в запасе
Салют
Нефтехимик
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Салют - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
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