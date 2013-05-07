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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нефтехимик
Шинник - Нефтехимик: обзор матча 07 мая 2013
Шинник
07.05.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
37'
Э. Низамутдинов
52'
В. Корытько (П)
17'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Нефтехимик
Замена
И. Кухарчук
️️️️
В. Корытько
90'
86'
Замена
М. Джалилов
️️️️
М. Уридия
Замена
А. Нежелев
️️️️
Э. Низамутдинов
85'
78'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
В. Устинов
Замена
А. Малоян
️️️️
К. Дудченко
77'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
М. Бурченко
69'
66'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Н. Бочаров
62'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
Г. Нуров
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Корытько
52'
51'
Желтая карточка
В. Устинов
Желтая карточка
Е. Стешин
41'
ГОЛ! 1:1!
Э. Низамутдинов
37'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Уридия
Желтая карточка
М. Бурченко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
76
Стешин
33
Ламанж
21
Катынсус
33
Сухов
7
Белоусов
66
Мичков
8
Бурченко
10
Корытько
30
Дудченко
81
Низамутдинов
3-3-2-2
1
Лосев
2
Морозов
5
Пискунов
19
Устинов
34
Бочаров
24
Варзиев
5
Платика
10
Джалилов
94
Нуров
34
Чала
25
Уридия
81
Низамутдинов
7
Нежелев
7
Нежелев
81
Низамутдинов
8
Бурченко
97
Ятченко
97
Ятченко
8
Бурченко
10
Корытько
44
Кухарчук
44
Кухарчук
10
Корытько
30
Дудченко
0
Малоян
0
Малоян
30
Дудченко
94
Нуров
20
Галиакберов
20
Галиакберов
94
Нуров
34
Бочаров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
34
Бочаров
25
Уридия
63
Джалилов
63
Джалилов
25
Уридия
19
Устинов
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
19
Устинов
Остались в запасе
Шинник
Нефтехимик
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Шинник - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
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