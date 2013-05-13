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Тамерлан Варзиев
Статистика
Тамерлан Варзиев - статистика
Завершил карьеру
22 сентября 1978 (47), Владикавказ
#24 | Полузащитник
184 см | 80 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
21
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 32 тур
Нефтехимик
2 : 2
13.05.2013
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
2 : 1
07.05.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
2 : 0
29.04.2013
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
2 : 0
15.04.2013
Нефтехимик
1' - 90'
21'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
1 : 0
08.04.2013
Балтика
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
0 : 0
01.04.2013
Нефтехимик
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Нефтехимик
0 : 1
25.03.2013
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Томь
4 : 3
18.03.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
11.03.2013
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Салют
2 : 0
19.11.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
3 : 1
12.11.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Торпедо
2 : 3
05.11.2012
Нефтехимик
1' - 85'
74'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 0
31.10.2012
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
26.10.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 0
22.10.2012
Енисей
90' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Урал
3 : 0
14.10.2012
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
0 : 0
10.09.2012
Нефтехимик
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 2
06.09.2012
Химки
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 2
27.08.2012
Нефтехимик
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
3 : 3
22.08.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ротор
2 : 1
17.08.2012
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
3 : 0
13.08.2012
Салют
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
2 : 0
30.07.2012
Торпедо
1' - 45'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Спартак-Нальчик
1 : 3
23.07.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
1 : 1
16.07.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Новокузнецк
3 : 1
10.07.2012
Нефтехимик
1' - 90'
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