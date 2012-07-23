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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Нефтехимик
Спартак-Нальчик - Нефтехимик: обзор матча 23 июля 2012
Спартак-Нальчик
23.07.2012, понедельник, 21:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 3
Завершен
Нефтехимик
90+2'
Д. Дорожкин
2'
А. Джалилов
15'
И. Портнягин
47'
И. Портнягин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Нефтехимик
ГОЛ! 1:3!
Д. Дорожкин
90'
+2
82'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
А. Подымов
81'
Замена
Г. Нуров
️️️️
В. Галиулин
78'
Замена
А. Пискунов
️️️️
А. Джалилов
Желтая карточка
Р. Балов
70'
Замена
Р. Балов
️️️️
И. Коронов
63'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
И. Портнягин
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Д. Сирадзе
46'
Замена
В. Татарчук
️️️️
Г. Рухаиа
46'
Желтая карточка
Д. Сирадзе
45'
+1
37'
Желтая карточка
И. Портнягин
15'
ГОЛ! 0:2!
И. Портнягин
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Джалилов
Пас отдал
И. Портнягин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ПЗ
14
Игорь Коронов
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
25
Рустам Балов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
71
Багаев
2
Засеев
20
Джудович
26
Чернышов
14
Коронов
8
Шогенов
14
Захирович
4
Рухаиа
8
Сирадзе
13
Дорожкин
4-4-1-1
1
Лосев
19
Устинов
4
Кверквелия
91
Куликов
65
Рябошапка
24
Варзиев
16
Подымов
71
Дзахов
21
Галиулин
10
Джалилов
97
Портнягин
14
Коронов
25
Балов
25
Балов
14
Коронов
4
Рухаиа
50
Татарчук
50
Татарчук
4
Рухаиа
8
Сирадзе
10
Буйтраго
10
Буйтраго
8
Сирадзе
16
Подымов
63
Джалилов
63
Джалилов
16
Подымов
10
Джалилов
5
Пискунов
5
Пискунов
10
Джалилов
21
Галиулин
94
Нуров
94
Нуров
21
Галиулин
16
Подымов
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
16
Подымов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Нефтехимик
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
23
Руслан Махмутов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
23
Руслан Махмутов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Спартак-Нальчик - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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