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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Нефтехимик
СКА-Хабаровск - Нефтехимик: обзор матча 26 октября 2012
СКА-Хабаровск
26.10.2012, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Нефтехимик
90'
+2
Замена
Г. Нуров
️️️️
И. Портнягин
90'
+1
Замена
А. Пискунов
️️️️
В. Галиулин
82'
Замена
А. Хагуш
️️️️
Р. Махмутов
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Никифоров
82'
75'
Желтая карточка
В. Устинов
Замена
В. Никифоров
️️️️
В. Кренделев
62'
49'
Желтая карточка
Р. Махмутов
Замена
Е. Луценко
️️️️
Х. Мамтов
46'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
С. Дебле
40'
31'
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
В. Оразсахедов
27'
Красная карточка
С. Лосев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
87
Никита Саталкин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
3-1-5-1
1
Солосин
2
Кренделев
5
Микуцкис
7
Зураев
3
Соловей
35
Романович
27
Мурнин
30
Трусевич
31
Зуев
8
Дебле
9
Мамтов
4-3-1-2
1
Лосев
2
Морозов
65
Рябошапка
4
Кверквелия
19
Устинов
24
Варзиев
71
Дзахов
21
Галиулин
23
Махмутов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
2
Кренделев
10
Никифоров
10
Никифоров
2
Кренделев
8
Дебле
87
Саталкин
87
Саталкин
8
Дебле
9
Мамтов
48
Луценко
48
Луценко
9
Мамтов
Никифоров
27
Радченко
27
Радченко
Никифоров
21
Галиулин
5
Пискунов
5
Пискунов
21
Галиулин
19
Оразсахедов
1
Нестеренко
1
Нестеренко
19
Оразсахедов
23
Махмутов
14
Хагуш
14
Хагуш
23
Махмутов
97
Портнягин
94
Нуров
94
Нуров
97
Портнягин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
52
Алексей Котляров
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Остались в запасе
52
Алексей Котляров
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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