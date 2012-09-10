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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Нефтехимик
Балтика - Нефтехимик: обзор матча 10 сентября 2012
Балтика
10.09.2012, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Нефтехимик
90'
+2
Замена
А. Пискунов
️️️️
Р. Махмутов
Желтая карточка
В. Крючков
89'
Замена
В. Левшин
️️️️
А. Гацко
85'
Замена
В. Крючков
️️️️
М. Плопа
84'
81'
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Г. Нуров
Замена
Д. Джатиев
️️️️
Д. Сысуев
81'
Желтая карточка
Г. Чиркин
67'
63'
Замена
Т. Варзиев
️️️️
В. Оразсахедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Балтика
55
Владислав Крючков
ЦЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
Нефтехимик
5
Антон Пискунов
ЦЗ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
4-3-3
1
Колинько
4
Рытов
3
Плопа
81
Зимулька
89
Стоцкий
27
Игнатьев
33
Волков
8
Чиркин
17
Гацко
8
Сысуев
12
Джатиев
4-1-3-2
1
Нестеренко
14
Хагуш
91
Куликов
4
Кверквелия
65
Рябошапка
71
Дзахов
23
Махмутов
94
Нуров
10
Джалилов
97
Портнягин
19
Оразсахедов
3
Плопа
55
Крючков
55
Крючков
3
Плопа
17
Гацко
32
Левшин
32
Левшин
17
Гацко
19
Оразсахедов
24
Варзиев
24
Варзиев
19
Оразсахедов
94
Нуров
34
Бочаров
34
Бочаров
94
Нуров
23
Махмутов
5
Пискунов
5
Пискунов
23
Махмутов
Остались в запасе
Балтика
Нефтехимик
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Балтика - Нефтехимик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
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