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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Cибирь
Нефтехимик - Cибирь: обзор матча 25 марта 2013
Нефтехимик
25.03.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
18'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Cибирь
90'
Желтая карточка
А. Кабанов
Желтая карточка
А. Джалилов
90'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
М. Платика
84'
82'
Замена
Л. Зуев
️️️️
М. Житнев
Замена
М. Джалилов
️️️️
А. Пискунов
74'
64'
Замена
А. Кабанов
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
В. Устинов
62'
38'
Желтая карточка
И. Шевченко
36'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Беляев
Желтая карточка
М. Платика
23'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Житнев
Пас отдал
А. Макаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
Cибирь
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
3-2-2-2-1
1
Лосев
5
Пискунов
65
Рябошапка
91
Куликов
2
Морозов
19
Устинов
5
Платика
71
Дзахов
94
Нуров
10
Джалилов
25
Уридия
4-4-2
16
Малофеев
4
Выходил
4
Халиуллин
80
Климов
33
Шпичич
28
Рыжков
99
Житнев
8
Макаренко
32
Скороходов
7
Беляев
99
Шевченко
5
Платика
23
Махмутов
23
Махмутов
5
Платика
5
Пискунов
63
Джалилов
63
Джалилов
5
Пискунов
7
Беляев
5
Гладышев
5
Гладышев
7
Беляев
28
Рыжков
29
Кабанов
29
Кабанов
28
Рыжков
99
Житнев
23
Зуев
23
Зуев
99
Житнев
Остались в запасе
Нефтехимик
Cибирь
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Нефтехимик - Cибирь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтехимик
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