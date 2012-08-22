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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Томь
Нефтехимик - Томь: обзор матча 22 августа 2012
Нефтехимик
22.08.2012, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
3 : 3
Завершен
Томь
4'
И. Портнягин (П)
53'
И. Портнягин (П)
85'
А. Джалилов
19'
А. Димидко
22'
В. Сорокин (П)
62'
Н. Баженов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Томь
90'
Замена
И. Нагибин
️️️️
С. Омельянчук
89'
Замена
Ю. Петраков
️️️️
А. Димидко
ГОЛ! 3:3!
А. Джалилов
85'
Замена
М. Джалилов
️️️️
Н. Бочаров
79'
Желтая карточка
С. Морозов
74'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Дзахов
74'
73'
Замена
Г. О`Коннор
️️️️
Н. Баженов
62'
ГОЛ! 2:3!
Н. Баженов
Пас отдал
А. Димидко
Замена
Н. Бочаров
️️️️
В. Оразсахедов
58'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Портнягин
53'
52'
Желтая карточка
П. Николов
38'
Желтая карточка
А. Черевко
Замена
Р. Махмутов
️️️️
А. Подымов
35'
22'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Сорокин
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Димидко
Пас отдал
В. Сорокин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Портнягин
4'
3'
Желтая карточка
С. Бендзь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Томь
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
15
Валерий Сорокин
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
32
Никита Баженов
ПП
2
Александр Димидко
ПП
34
Ренат Сабитов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
4-3-1-2
1
Лосев
19
Устинов
65
Рябошапка
4
Кверквелия
2
Морозов
21
Галиулин
16
Подымов
71
Дзахов
10
Джалилов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
3-4-1-2
18
Вашек
22
Николов
26
Бендзь
8
Омельянчук
2
Димидко
32
Баженов
7
Никитинский
15
Сорокин
32
Горбанец
26
Черевко
34
Сабитов
Бочаров
63
Джалилов
63
Джалилов
Бочаров
16
Подымов
23
Махмутов
23
Махмутов
16
Подымов
19
Оразсахедов
34
Бочаров
34
Бочаров
19
Оразсахедов
71
Дзахов
94
Нуров
94
Нуров
71
Дзахов
8
Омельянчук
9
Нагибин
9
Нагибин
8
Омельянчук
2
Димидко
77
Петраков
77
Петраков
2
Димидко
32
Баженов
8
О`Коннор
8
О`Коннор
32
Баженов
Остались в запасе
Нефтехимик
Томь
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Нефтехимик - Томь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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