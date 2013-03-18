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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Нефтехимик
Томь - Нефтехимик: обзор матча 18 марта 2013
Томь
18.03.2013, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
4 : 3
Завершен
Нефтехимик
19'
А. Касьян
33'
А. Горбанец
35'
П. Голышев
61'
А. Димидко
5'
П. Рябошапка
56'
Д. Дзахов
66'
П. Рябошапка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Нефтехимик
Замена
В. Строев
️️️️
А. Касьян
89'
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Горбанец
88'
83'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
М. Платика
Вторая желтая
П. Николов
69'
66'
ГОЛ! 4:3!
П. Рябошапка
63'
Замена
М. Уридия
️️️️
Р. Махмутов
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Димидко
62'
ГОЛ! 4:2!
А. Димидко
61'
Желтая карточка
П. Николов
60'
56'
ГОЛ! 3:2!
Д. Дзахов
ГОЛ! 3:1!
П. Голышев
Пас отдал
С. Омельянчук
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Горбанец
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Касьян
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Рябошапка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-2-1-3
18
Вашек
26
Бендзь
22
Николов
8
Омельянчук
43
Терентьев
21
Зотов
2
Димидко
32
Горбанец
72
Голышев
26
Черевко
19
Касьян
3-2-3-2
1
Лосев
3
Джалилов
5
Пискунов
65
Рябошапка
19
Устинов
2
Морозов
24
Варзиев
71
Дзахов
5
Платика
23
Махмутов
94
Нуров
19
Касьян
26
Строев
26
Строев
19
Касьян
32
Горбанец
15
Сорокин
15
Сорокин
32
Горбанец
2
Димидко
16
Хазов
16
Хазов
2
Димидко
23
Махмутов
25
Уридия
25
Уридия
23
Махмутов
5
Платика
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
5
Платика
Остались в запасе
Томь
Нефтехимик
31
Виталий Астахов
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
34
Никита Бочаров
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Томь - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Труд
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